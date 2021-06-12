В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Женщина похитила ребенка новой знакомой в Подмосковье

Майк Габриелян
36 минут назад
В Подмосковье похитили двухлетнюю девочку. Её мать привела домой случайную знакомую и попросила присмотреть за ребенком. В итоге женщина увела девочку в неизвестном направлении. Инцидент произошел в Видном, сообщает управление СКР по Московской области.
Женщина похитила ребенка новой знакомой в Подмосковье
Фото: www.pixabay.comwww.pixabay.com
«По данным следствия, 11 июня 2021 года в правоохранительные органы обратилась мать ребенка заявив о безвестном исчезновении дочери. Девочка находилась под присмотром знакомой матери, которая в вечернее время увела девочку из дома в неизвестном направлении», - сказано в сообщении следователей.
Полиция начала поиски ребенка и похитительницы
Подробности инцидента приводит 5-tv.ru со ссылкой на источник. В семье, кроме похищенного ребенка, есть еще трое детей.
Их воспитывают 36-летняя мать и ее сожитель. Они познакомились в центре Москвы с некими Михаилом и Альбиной и привели их в гости. Мать собралась к врачу и оставила детей новым друзьям. Когда вернулась, обнаружила пропажу девочки.
Сосед рассказал ей, что Михаил пытался украсть из дома куртку, был пойман на месте и сбежал. Альбина ушла вместе с ребенком. Это подтвердили камеры видеонаблюдения — на кадрах женщина уводит девочку за руку.
Происшествия,СКР,МВД,ТРК "Петербург-Пятый канал",Московская Область,Видное,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители