Женщина похитила ребенка новой знакомой в Подмосковье

Их воспитывают 36-летняя мать и ее сожитель. Они познакомились в центре Москвы с некими Михаилом и Альбиной и привели их в гости. Мать собралась к врачу и оставила детей новым друзьям. Когда вернулась, обнаружила пропажу девочки.