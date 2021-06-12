Женщина похитила ребенка новой знакомой в Подмосковье

В Подмосковье
похитили двухлетнюю девочку. Её мать привела домой случайную знакомую и попросила присмотреть за ребенком. В итоге женщина увела девочку в неизвестном направлении. Инцидент произошел в Видном
, сообщает
управление СКР
по Московской области.
Фото: www.pixabay.comwww.pixabay.com
«По данным следствия, 11 июня 2021 года в правоохранительные органы обратилась мать ребенка заявив о безвестном исчезновении дочери. Девочка находилась под присмотром знакомой матери, которая в вечернее время увела девочку из дома в неизвестном направлении», - сказано в сообщении следователей.
Полиция начала поиски ребенка и похитительницы
Подробности инцидента приводит
5-tv.ru со ссылкой на источник. В семье, кроме похищенного ребенка, есть еще трое детей.
Их воспитывают 36-летняя мать и ее сожитель. Они познакомились в центре Москвы с некими Михаилом и Альбиной и привели их в гости. Мать собралась к врачу и оставила детей новым друзьям. Когда вернулась, обнаружила пропажу девочки.
Сосед рассказал ей, что Михаил пытался украсть из дома куртку, был пойман на месте и сбежал. Альбина ушла вместе с ребенком. Это подтвердили камеры видеонаблюдения — на кадрах женщина уводит девочку за руку.