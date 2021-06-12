Опубликовано видео ДТП с велосипедистом и машиной каршеринга

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Валерий, на пересечении Планерной улицы и Шуваловского проспекта столкнулись Nissan Qashqai сервиса каршеринга «Ситидрайв» и велосипедист, решивший не спешиваться на пешеходном переходе. На записи видно, что водитель машины каршеринга поворачивал с Планерной на Шуваловский на зеленый сигнал светофора. В этот момент Шуваловский, тоже на свой зеленый, переходили пешеходы. Автомобилист их пропустил и двинулся дальше, но тут по «зебре» помчался велосипедист.