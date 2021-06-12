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Опубликовано видео ДТП с велосипедистом и машиной каршеринга

Юрий Столбов
41 минуту назад
Велосипедист попал под колеса машины каршеринга в Приморском районе Петербурга 11 июня. ДТП попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.Об этом сообщает издание "Фонтанка".
Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Валерий, на пересечении Планерной улицы и Шуваловского проспекта столкнулись Nissan Qashqai сервиса каршеринга «Ситидрайв» и велосипедист, решивший не спешиваться на пешеходном переходе. На записи видно, что водитель машины каршеринга поворачивал с Планерной на Шуваловский на зеленый сигнал светофора. В этот момент Шуваловский, тоже на свой зеленый, переходили пешеходы. Автомобилист их пропустил и двинулся дальше, но тут по «зебре» помчался велосипедист.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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