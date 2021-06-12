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Туристы сняли на видео надвигающуюся на них мощную лавину

Юрий Столбов
1 час назад
Туристы одного из базовых лагерей Эвереста сняли на видео надвигающуюся на них мощную лавину. Видео и подробности инцидента опубликовал Mirror.
Отмечается, что видео было снято 1 июня, однако появилось в сети недавно. На кадрах видно, как массивное снежное облако стремительно падает со склона, надвигаясь на базовый лагерь альпинистов. Тем не менее движение и скорость лавины замедлилось после столкновения со скалистыми участками горы.
Один из горных гидов рассказал, что за несколько минут до схода лавины группа туристов успела вернуться в лагерь с акклиматизационного выхода в горы. В результате происшествия никто не пострадал. Позже альпинисты исследовали местность на предмет безопасности после схода лавины.
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