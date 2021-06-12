«По словам Софии (девушки Романа — ред.), мой сын все же сказал ей держаться от него подальше, потому что он надеялся, что так она избежит беды», — рассказала в интервью изданию Наталья Протасевич.
«Вместо этого власти Белоруссии уже опубликовали два видео, в которых он (Роман) делает принудительные признания. Вы можете видеть явные признаки пыток: у него кривой нос. Возможно, он сломан. У него синяки на шее. Эксперт сказал нам, что признаки удушения», — рассказали родители белорусского оппозиционера.
«Мы очень просим вас помочь нам, чтобы все невиновные вышли из тюрем на свободу <...> Каждый новый день, нет, каждый час стоит жизни невиновным, в том числе детям», — заявила Протасевич.