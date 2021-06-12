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В Приморье на озере Ханка пропали супруги, их ребенка нашли в лодке

Газета.Ruиещё 4
51 минуту назад
В Приморье супруги пропали на озере Ханка, катаясь на лодке с маленьким ребенком, сообщает СУ СК России по региону.
В Приморье на озере нашли лодку с ребенком после исчезновения родителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"10 июня 2021 года семья из трех человек, включая 3-летнего ребенка, вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень Рыболов Ханкайского района. На следующий день местные жители, не обнаружив в разбитом лагере семьи, организовали поиски", - рассказали в ведомстве.
Надувную лодку с оторванным мотором обнаружили в 7 км от места привала. В ней находился ребенок в тяжелом состоянии от переохлаждения. По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Обстоятельства произошедшего устанавливаются, поиски пропавших продолжаются.
По предварительным данным, лодка при быстром движении попала на мель, от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться и упали в воду. В прокуратуре Приморского края уточнили, что ребенок был госпитализирован, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.
Происшествия,СКР,Россия,Ханка,
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