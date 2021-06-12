В Приморье на озере нашли лодку с ребенком после исчезновения родителей

Надувную лодку с оторванным мотором обнаружили в 7 км от места привала. В ней находился ребенок в тяжелом состоянии от переохлаждения. По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Обстоятельства произошедшего устанавливаются, поиски пропавших продолжаются.

По предварительным данным, лодка при быстром движении попала на мель, от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться и упали в воду. В прокуратуре Приморского края уточнили, что ребенок был госпитализирован, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.