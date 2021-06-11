Акционист инсценировал самоубийство на Красной площади

Художник-акционист Павел Крисевич попытался сымитировать самоубийство на Красной площади в Москве . В результате никто не пострадал. Тем не менее его, как и журналистку, которая снимала акцию, задержали и отвезли в отделение полиции.

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На Красной площади в Москве полицейские задержали художника-акциониста Павла Крисевича. Видео задержания опубликовал Telegram-канал издания "Сота".

"Крисевич сделал один-два выстрела из пистолета на Красной площади, после чего его задержали полицейские и росгвардейцы. По моим сведениям, его отвезли в ОМВД "Китай-город", где он сейчас находится", - рассказал адвокат Сергей Тельнов в комментарии ТАСС.

Юрист не смог уточнить, какой пистолет был у художника и откуда он его взял. "По предварительным данным, Крисевич стрелял из охолощенного пистолета Макарова", - отметил источник агентства в правоохранительных органах

Как рассказала РБК подруга Крисевича Анастасия Михайлова , "с Павлом все хорошо". "Это не боевые патроны. Он цел", - добавила она.

По данным источника "Интерфакса", акционист хотел изобразить самоубийство. Собеседник агентства рассказал, что вместе с Крисевичем была задержана и журналистка "Соты" Ника Самусик за съемку акции. Она также находится в ОП "Китай-город".

Активиста и журналистку отвели на следственные действия, адвоката к ним якобы не пускают.

"Связи с Никой сейчас нет, последнее, что она успела сообщить, - ей вменяется часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ ["Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"]", - пишет Telegram-канал издания "Сота", отмечая, что "перед выстрелом Павел Крисевич произнес манифест".

В своем манифесте, который акционист распространил накануне, говорится, что выстрел – "единственный способ избавиться от страха и репрессий". После акции на Красной площади против Крисевича возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", пишет "Подъем".

Это не первое задержание и не первая акция Крисевича. В начале ноября прошлого года он сымитировал распятие. Для этого молодой человек пришел на Лубянку к зданию ФСБ , привязал к рукам большой крест и зажег фаеры. Суд тогда назначил ему 15 суток ареста.

Деятельность Крисевича привела к тому, что его отчислили из Российского университета дружбы народов . В феврале он попытался восстановиться через Гагаринский суд Москвы, но суд признал отчисление законным.

Зимой этого года на Арбате акционист забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги. Его задержали, признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и арестовали на 14 суток.

После того, как он отбыл положенный срок, молодого человека задержали на выходе из спецприемника и снова привлекли к административной ответственности, но уже по другой статье КоАП РФ.

"Суд признал моего доверителя виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил организации или проведении митинга или акции") и арестовал на 25 суток. Мы обязательно будем обжаловать данное решение", - отмечал его адвокат Сергей Тельнов после заседания пресненского суда Москвы 8 февраля.