Банде полицейских вынесли приговор в Москве

Суд в Москве приговорил 11 бывших полицейских к длительным срокам лишения свободы за грабеж под видом оперативных мероприятий, получение взяток и превышение полномочий. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Суд признал 11 бывших сотрудников столичной полиции и двух их соучастников, не являвшихся государственными служащими, виновными в грабеже, получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и краже. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет и 8 месяцев до 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом от 3 млн до 8 млн рублей", - сказала Иванова.

В марте 2016 года обвиняемые узнали о наличии у жителя Москвы необработанного камня янтаря и решили его похитить. "Под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий они прибыли в бизнес-парк "Румянцево" и применили физическую силу и спецсредства в отношении потерпевшего, потребовав передать им в качестве взятки около 4 кг янтаря и 200 тыс. рублей", - сообщила Иванова. В противном случае они угрожали привлечь бизнесмена к уголовной ответственности. Мужчина согласился на их требования. При этом при обыске автомобиля предпринимателя полицейские похитили 200 тыс. рублей.

В августе того же года они совершили аналогичное преступление в отношении еще одного генерального директора коммерческой организации, потребовав 1,5 млн рублей за его непривлечение к уголовной ответственности. Также они похитили янтарь стоимостью не менее 2 млн рублей и денежные средства в сумме более 700 тыс. рублей.