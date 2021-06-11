"Банду Цапков" оправдали по делу о крупном вымогательстве

«Дело в отношении Стришней, Стришнего, Алексеева, Цеповяза, Цапка и Стрельцова прекращено за отсутствием события преступления по данной статье», – сообщил источник РИА «Новости».
«При расследовании уголовного дела доказательства вины подозреваемых не были получены, в том числе не удалось из-за сроков давности восстановить следы переводов денег через использовавшиеся юридические лица», – уточнил источник, отметив, что иные доказательства по делу в данный момент получить уже не представляется возможным также из-за сроков давности.