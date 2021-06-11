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Прекращено дело «банды Цапков» о вымогательстве

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
44 минуты назад
Уголовное дело в отношении участников «банды Цапков» о вымогательстве прекращено, поскольку следствие не обнаружило факта преступления из-за срока давности событий, сообщил источник в правоохранительных органах.
"Банду Цапков" оправдали по делу о крупном вымогательстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Дело в отношении Стришней, Стришнего, Алексеева, Цеповяза, Цапка и Стрельцова прекращено за отсутствием события преступления по данной статье», – сообщил источник РИА «Новости».
Фигурантам вменялось вымогательство у бизнесмена Александра Исюка в 2010 году. Предполагалось, что они получили от предпринимателя 70 млн рублей и автомобиль Land Rover стоимостью чуть более 4 млн рублей. Потерпевший заявлял, что для выполнения требований злоумышленников он получил кредит в банке на компанию его зятя суммой более 40 млн рублей. Эти деньги он перечислил на счета подконтрольных банде юридических лиц. Затем на те же юридические лица было перечислено еще 30 млн рублей, позднее Исюк передал банде и автомобиль.
Свою причастность к преступлению сестра и брат Стришние и Цеповяз отрицали.
«При расследовании уголовного дела доказательства вины подозреваемых не были получены, в том числе не удалось из-за сроков давности восстановить следы переводов денег через использовавшиеся юридические лица», – уточнил источник, отметив, что иные доказательства по делу в данный момент получить уже не представляется возможным также из-за сроков давности.
Напомним, в ноябре 2013 года Краснодарский суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению. Такая же участь постигла двух его знакомых – Владимира Алексеева и Игоря Черных. Еще несколько фигурантов получили порядка 20 лет тюрьмы каждый. Дело «банды Цапков», название которой уже стало нарицательным, завершилось приговором, но подсудимые так и не признали своей вины.
Происшествия,Игорь Черных,Владимир Алексеев,ФСБ,МВД,РИА Новости,
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