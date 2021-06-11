"Банду Цапков" оправдали по делу о крупном вымогательстве

Фигурантам вменялось вымогательство у бизнесмена Александра Исюка в 2010 году. Предполагалось, что они получили от предпринимателя 70 млн рублей и автомобиль Land Rover стоимостью чуть более 4 млн рублей. Потерпевший заявлял, что для выполнения требований злоумышленников он получил кредит в банке на компанию его зятя суммой более 40 млн рублей. Эти деньги он перечислил на счета подконтрольных банде юридических лиц. Затем на те же юридические лица было перечислено еще 30 млн рублей, позднее Исюк передал банде и автомобиль.