Угроза убийством: новая схема мошенничества в России

России зафиксирован новый способ телефонного мошенничества, предполагающий вымогательство средств у граждан с привлечением мнимых участковых и угрозами убийств родственников. Об этом сообщает РИА Новости.

Житель Москвы , который стал жертвой злоумышленников, поведал о том, как его обманули. Ему поступил звонок от мужчины, который представился участковым. Он сообщил, что в районе якобы орудует ОПГ, вымогает деньги и угрожает расправами.

Мошенник в лице участкового сделал акцент на том, что «были летальные случаи», а также оставил свой контактный номер на случай подобных угроз.

Спустя несколько дней ему позвонили снова, однако человек уже требовал перевести средства по названным реквизитам. Он убеждал, что за жертвой следят уже два месяца.

Вымогатель угрожал «зарезать» или «перестрелять» всех его родных. Расправиться обещали и с самой жертвой, если он расскажет кому-либо об этом звонке. И звучало это все так, как угроза.

После этого потерпевший позвонил якобы участковому. Тот порекомендовал перечислить деньги вымогателям, так как ожидается проведение спецоперации. Жертве сообщили, что преступников возьмут с поличным. Также попросили «ради секретности» держать это в тайне.

После очередного звонка вымогателя мужчина перечислил мошеннику 50 тысяч рублей, однако преступник потребовал заложить автомобиль.

Мужчину прервал случайный звонок близких. Тогда он уже ехал за деньгами под залог авто.

Он написал заявление в полицию.