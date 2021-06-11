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В магазине США мужчина застрелил женщину и ребёнка

News.ruиещё 1
2 часа назад
В американском штате Флорида мужчина застрелил женщину и годовалого ребёнка, после чего покончил с собой. Об этом сообщает издание Daily News.
В магазине США мужчина застрелил женщину и ребенка
Фото: David Crane/ZUMAPRESS.comDavid Crane/ZUMAPRESS.com
Инцидент произошёл в магазине Publix в округе Палм-Бич. По информации полиции, при первых выстрелах охрана магазина начала эвакуацию посетителей. При этом шериф округа Палм-Бич отмечает, что убийца знал своих жертв.
Личности стрелка и его жертв не раскрываются.
Как отмечает издание, с начала 2021 года в США произошло 232 случая массовых убийств.
Ранее сообщалось, что на военной базе в Техасе произошла стрельба. В результате инцидента никто не пострадал.
Происшествия,Криминал,Соединенные Штаты,
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