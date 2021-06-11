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На пляж вынесло миллионы неизвестных насекомых

Lenta.ru
3 часа назад
В американском штате Мэн на пляж Уэллс Бич вынесло миллионы жучков. Об этом сообщает Daily Star.
На пляж вынесло миллионы неизвестных насекомых
Фото: Karla Ann Cote / NurPhoto via Getty ImagesKarla Ann Cote / NurPhoto via Getty Images
6 июня местные жители обнаружили на берегу неизвестную темную субстанцию. Позже выяснилось, что это сотни тысяч микроскопических насекомых.
Морской биолог Стив Диксон (Steve Dickson) рассказал местной газете, что за 35 лет работы он никогда не видел ничего подобного.
«Обычно в это время года нам сообщают, что на пляже много гниющих водорослей и роящихся вокруг них мух. Но я никак не ожидал увидеть это», — прокомментировал случившееся Диксон.
К идентификации неизвестных жучков привлекли местных ученых. Пока не удалось выяснить ни к какому виду принадлежат насекомые, ни откуда они взялись на берегу.
Ранее сообщалось, что в лодку канадца, отправившегося порыбачить, забралось загадочное насекомое и напугало его.
«Помесь краба, черепахи, жука и инопланетянина», — описал своего попутчика мужчина.
Происшествия,Остров Мэн,
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