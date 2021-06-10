В интервью Дудя нашли пропаганду наркотиков

«Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Материалы дела были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы для принятия дальнейшего решения по этому делу», – сообщила Мизулина ТАСС.
«Лига безопасного интернета отмечает принципиальную и честную позицию управления по контролю за оборотом наркотиков по городу Москве в ходе расследования этого дела. На сотрудников полиции оказывалось колоссальное давление, но, несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда», – добавила Мизулина.