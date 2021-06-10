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В интервью Дудя нашли пропаганду наркотиков

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
1 час назад
Материалы административного дела о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя поступили в Зюзинский райсуд Москвы. Судебная экспертиза подтвердила, что в видео действительно есть пропаганда запрещенных веществ, заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.
«Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Материалы дела были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы для принятия дальнейшего решения по этому делу», – сообщила Мизулина ТАСС.
В суде также подтвердили, что документы по делу к ним поступили.
О проверке интервью Дудя на предмет пропаганды наркотиков сообщали в ГУ МВД Москвы, там отмечали, что обращение по этому поводу поступило от руководства Лиги безопасного интернета.
Административное дело было возбуждено по статье КоАП «Пропаганда наркотических средств». Мизулина отмечала, что во время расследования проводились официальные экспертизы, подтвердившие факты пропаганды наркотических веществ в двух роликах блогера: интервью с украинским блогером Ивангаем, интервью с исполнителем Моргенштерном.
«Лига безопасного интернета отмечает принципиальную и честную позицию управления по контролю за оборотом наркотиков по городу Москве в ходе расследования этого дела. На сотрудников полиции оказывалось колоссальное давление, но, несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда», – добавила Мизулина.
Происшествия,Видео,Екатерина Мизулина,Общественная палата России,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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