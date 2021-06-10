В интервью Дудя нашли пропаганду наркотиков

В суде также подтвердили, что документы по делу к ним поступили.

Административное дело было возбуждено по статье КоАП «Пропаганда наркотических средств». Мизулина отмечала, что во время расследования проводились официальные экспертизы, подтвердившие факты пропаганды наркотических веществ в двух роликах блогера: интервью с украинским блогером Ивангаем, интервью с исполнителем Моргенштерном.