Чиновника из Минобрнауки задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника одного из отделов контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки РФ Михаил Шерстобитов. Об этом рассказали в пресс-службе министерства в четверг, 10 июня.
В ведомстве подчеркнули, что министерство оказывает содействие следствию и помогает установить все обстоятельства дела.
В настоящее время Шерстобитов заключен под стражу до 7 августа 2021 года. Соответствующее решение вынес Хамовнический суд Москвы. Чиновника обвиняют по статье о получении взятки за незаконные действия, пишет РИА Новости.