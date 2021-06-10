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Начальника одного из отделов Минобрнауки задержали по подозрению во взятке

Вечерняя Москваиещё 1
41 минуту назад
Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника одного из отделов контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки РФ Михаил Шерстобитов. Об этом рассказали в пресс-службе министерства в четверг, 10 июня.
Чиновника из Минобрнауки задержали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ведомстве подчеркнули, что министерство оказывает содействие следствию и помогает установить все обстоятельства дела.
В настоящее время Шерстобитов заключен под стражу до 7 августа 2021 года. Соответствующее решение вынес Хамовнический суд Москвы. Чиновника обвиняют по статье о получении взятки за незаконные действия, пишет РИА Новости.
Происшествия,Минобрнауки,МВД,РИА Новости,
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