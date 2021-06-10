В Лобне отменена угроза взрыва на ТЭЦ

Ранее сообщалось, что предмет, похожий на бомбу, обнаружили в Лобне на ТЭЦ на улице Текстильная, 3в. По данным источника «ВМ», территорию ТЭЦ оцепили. Кроме того, эвакуировали жителей близлежащих жилых домов.
К настоящему времени угроза взрыва на ТЭЦ снята. Подозрительный предмет забрали взрывотехники, его отправят на экспертизу.
Жители трех близлежащих домов к ТЭЦ возвращаются по своим квартирам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В свою очередь, РИА Новости сообщает со ссылкой на представителя экстренных служб, что была проведена проверка сообщений об угрозе минирования — угроза оказалась ложной.