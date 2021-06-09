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Врачи по ошибке удалили россиянину треть кишечника и сделали его инвалидом

Lenta.ru
36 минут назад
В Краснодаре 18-летнему студенту Илье Томенко врачи по ошибке удалили треть кишечника и сделали инвалидом. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Врачи по ошибке удалили россиянину треть кишечника
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ноябре 2019 года парень попал в больницу с острым аппендицитом, его прооперировали, после этого отправили анализы на гистологическое исследование. Оно показало, что у Томенко рак. Его отправили лечиться в онкодиспансер и назначили операцию по удалению части кишечника. После операции врачи отдали диск с анализами и другими исследованиями. Но оказалось, что у Томенко не было рака.
«Моя мама решила разобраться и отправила данные по гистологии на генетическую проверку. Ужас был в том, что ее подозрения подтвердились», — рассказал потерпевший.
Анализы принадлежали неизвестной женщине. Томенко подал в суд на врачей, по чьей вине он стал инвалидом, и потребовал компенсацию. 9 июня суд вынес решение выплатить парню пять миллионов рублей.
Пока оно не вступило в силу, но, по версии юристов, больница будет оспаривать такое решение.
Ранее сообщалось, что в городе Балахны Нижегородской области местному жителю Сергею Прозоровскому по ошибке удалили желудок. У него заподозрили рак, тогда как на самом деле мужчина страдал только от язвы.
Происшествия,Комсомольская правда,Краснодар,
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