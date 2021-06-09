Врачи по ошибке удалили россиянину треть кишечника

В ноябре 2019 года парень попал в больницу с острым аппендицитом, его прооперировали, после этого отправили анализы на гистологическое исследование. Оно показало, что у Томенко рак. Его отправили лечиться в онкодиспансер и назначили операцию по удалению части кишечника. После операции врачи отдали диск с анализами и другими исследованиями. Но оказалось, что у Томенко не было рака.