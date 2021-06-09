В Болгарии заподозрили НАТО в крушении МиГ-29

Болгарская партия «Атака» подозревает, что истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии мог быть использован в качестве мишени для сил НАТО , и требует немедленного прекращения учений альянса. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава партии Волен Сидеров.

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Сегодня стало известно, что истребитель Военно-воздушных сил Болгарии, выполнявший тренировочную задачу в рамках учений «Шабла 21», потерпел крушение в Черном море. По данным Минобороны страны, связь с пилотом истребителя пропала ночью, ведутся поисково-спасательные работы.

Сидеров отметил, что падение самолета уже не первый инцидент, связанный с НАТО, и учения альянса на территории Болгарии «представляют опасность».

«Имеется ли что-то правдивое в информации, поступающей из военных кругов, что разбившийся истребитель был использован в качестве мишени? «Атака» требует немедленного прекращения учений НАТО на нашей территории и закрытия американских военных баз», - написал он.

Также глава партии отметил, что «Атака» инициирует сбор подписей за проведение референдума о членстве страны в Североатлантическом альянсе.