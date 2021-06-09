В Болгарии заподозрили НАТО в крушении МиГ-29

Болгарская партия «Атака» подозревает, что истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии
мог быть использован в качестве мишени для сил НАТО
, и требует немедленного прекращения учений альянса. Об этом на своей странице в Facebook
заявил глава партии Волен Сидеров.
Сегодня стало известно, что истребитель Военно-воздушных сил Болгарии, выполнявший тренировочную задачу в рамках учений «Шабла 21», потерпел крушение в Черном море. По данным Минобороны страны, связь с пилотом истребителя пропала ночью, ведутся поисково-спасательные работы.
Сидеров отметил, что падение самолета уже не первый инцидент, связанный с НАТО, и учения альянса на территории Болгарии «представляют опасность».
«Имеется ли что-то правдивое в информации, поступающей из военных кругов, что разбившийся истребитель был использован в качестве мишени? «Атака» требует немедленного прекращения учений НАТО на нашей территории и закрытия американских военных баз», - написал он.
Также глава партии отметил, что «Атака» инициирует сбор подписей за проведение референдума о членстве страны в Североатлантическом альянсе.
Ранее американские десантники из состава сил НАТО во время учений устроили штурм гражданского болгарского предприятия в Чешнегирово. Пострадавшая фабрика занимается производством сельскохозяйственного оборудования. Ее здание граничит с забором бывшего военного аэропорта, где 11 мая проходили учения НАТО.