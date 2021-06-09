"Надавили": Друг адлерского стрелка назвал мотивы расстрела приставов

Друг и сосед Вартана Кочьяна, расстрелявшего двух судебных приставов в Сочи , рассказал о произошедшем в беседе с mk.ru. По его словам, к участкам, из-за которых произошел спор, подошел один из судебных приставов, с которым удалось "нормально" поговорить.

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"Мы объяснили, что с 64-го года участками пользуемся, а сейчас нас несправедливо сносят и участки другим отдают. Диалог был нормальный, на повышенных тонах никто не разговаривал. Затем я пошел домой Вдруг выстрел слышу", - поделился собеседник издания.

Как считает мужчина, на его друга "надавили".

"Слышал, что приставы подошли к сараю Вартана, сказали ему: "Давай бери вещи, опись сделаем, а то потом не докажешь, что это твои вещи". На высоких тонах этот сотрудник вел разговор. Ну, оттуда, наверное, все это пошло, заклинило его или что-то еще", - предположил сосед Кочьяна.

Он также добавил, что успел поговорить с приятелем после убийства. Во время этой беседы Кочьяна отдал другу ключи от своей квартиры и заявил, что "никуда не будет убегать".

9 июня судебные приставы-исполнители, направленные Адлерским судом для выселения жителей дома N81 на улице Просвещения, были застрелены 60-летним главой семьи, который также ранил еще одного человека. По данным МВД, стрельба произошла в результате конфликта при выселении.