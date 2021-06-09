Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов. В квартире блогера был произведен обыск, сотрудники полиции изъяли несколько компьютеров, устройство для употребления марихуаны, а также пистолет. Ранее стало известно, что он полностью признал вину.