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Друзья прокомментировали задержание блогера Хованского

Газета.Ru
47 минут назад
Блогеры Кузьма (Никита Гридин) и Юлик (Юлий Онешко) в беседе с Life прокомментировали задержание своего друга - блогера Юрия Хованского. По словам Кузьмы, теперь ему в личку постоянно поступают вопросы о Хованском.
"Честно говоря, я не знаю, как это комментировать. Конечно, я надеюсь, что все разрешится и обойдется максимум штрафом или вообще ничем не обойдется", — сказал он, добавив, что считает произошедшее с Хованским "каким-то недоразумением", переживает за Юрия и желает, чтобы с ним "все было хорошо".
Юлик добавил, что в случае с Хованским можно было бы обойтись штрафом.
"Каким бы Юра ни был человеком, надеюсь, что за свою бесчеловечную песню-провокацию как за ошибку молодости он расплатится штрафом и публичными извинениями, а не восемью годами тюрьмы", — выразил надежду он.
Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов. В квартире блогера был произведен обыск, сотрудники полиции изъяли несколько компьютеров, устройство для употребления марихуаны, а также пистолет. Ранее стало известно, что он полностью признал вину.
Происшествия,Видео,Юрий Хованский,
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