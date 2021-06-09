Опубликовано видео момента расстрела судебных приставов в Адлере

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Приставы приехали в один из домов на улице Просвещения по поводу решения суда о его сносе. Хозяин дома, 61-летний Вартан Кочьян, открыл огонь по прибывшим. Он был не согласен с решением суда.

Перед своим задержанием Кочьян выступил с заявлением. Он рассказал, что жил в этом доме с четырех лет. По его словам, власти не давали оформить землю и тем самым «довели» его. Также он добавил, что это его земля, а также родителей и детей.

«Не хотелось так, конечно, [но] никто не пришел с народом поговорить, никто. Хотя бы сказали: 48 квартир, давайте здесь наведем порядок, сделаем стоянку для машин, сделаем детскую площадку», - сказал он.

По словам мужчины, вместо дома власти планировали построить новые магазины и ларьки. Кочьян заявил, что не жалеет о содеянном.

Также мужчина отметил, что одному из убитых предлагался разговор с адвокатом, но тот ответил отказом, «сказал, что ему не о чем говорить».