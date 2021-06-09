У застреленных в Адлере приставов остались дети

В управлении федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Краснодарскому краю раскрыли подробности об Альберте Агозяне и Андранике Матевосяне, которые погибли в Адлере при трагических обстоятельствах. Они были застрелены местным жителем после того, как двое сотрудников ведомства прибыли с техникой для сноса принадлежащего ему дома.

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31-летний младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Альберт Агозян работал в Главном управлении с февраля 2012 года. Его коллега, 30-летний судебный пристав-исполнитель Андраник Матевосян — с января 2018-го. У обоих остались семьи, маленькие дети, — сообщила представитель пресс-службы краснодарского управления службы Елена Лысечко.

Она добавила, что ФССП и её территориальные органы выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших коллег.

Напомним, 9 июня 61-летний житель Адлера Вартан Кочьян застрелил приставов из ружья. По его словам, в постройке, которую планировали сносить, долгие годы жила вся его семья. Кочьян утверждает, что у него не получалось официально оформить собственность на землю из-за смены власти.