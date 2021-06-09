Перед своим задержанием мужчина, который расстрелял судебных приставов в Адлере , выступил с заявлением. Видео опубликовал канал Mash.

По словам стрелка, он жил в доме, который должен быть снесен, с четырех лет.

«Они довели, оформлять не давали землю, говорили нельзя», - заявил он.

Также он добавил, что это его земля, а также родителей и детей.

Как выяснилось, мужчине 61 год. Он заявил, что не сожалеет о содеянном.

«Не хотелось так, конечно, [но] никто не пришёл с народом поговорить, никто. Хотя бы сказали: 48 квартир, давайте здесь наведём порядок, сделаем стоянку для машин, сделаем детскую площадку», - сказал он.

Однако, по словам мужчины, было поручено снести постройки и вместо них построить новые магазины и ларьки.

Также мужчина отметил, что одному из убитых предлагался разговор с адвокатом, но тот ответил отказом, «сказал, что ему не о чем говорить».

Раз так, значит, и разговор другой, сказал мужчина. После этих слов он был задержан полицией.