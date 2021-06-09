Перед своим задержанием мужчина, который расстрелял судебных приставов в Адлере
, выступил с заявлением. Видео опубликовал
канал Mash.
По словам стрелка, он жил в доме, который должен быть снесен, с четырех лет.
«Они довели, оформлять не давали землю, говорили нельзя», - заявил он.
Также он добавил, что это его земля, а также родителей и детей.
Как выяснилось, мужчине 61 год. Он заявил, что не сожалеет о содеянном.
«Не хотелось так, конечно, [но] никто не пришёл с народом поговорить, никто. Хотя бы сказали: 48 квартир, давайте здесь наведём порядок, сделаем стоянку для машин, сделаем детскую площадку», - сказал он.
Однако, по словам мужчины, было поручено снести постройки и вместо них построить новые магазины и ларьки.
Также мужчина отметил, что одному из убитых предлагался разговор с адвокатом, но тот ответил отказом, «сказал, что ему не о чем говорить».
Раз так, значит, и разговор другой, сказал мужчина. После этих слов он был задержан полицией.
Накануне рядом со школой в городе Волжский Волгоградской области стреляли из неустановленного оружия. Пострадали двое подростков. Вызов поступил от завуча школы 15 в поселке Краснооктябрьский города Волжский. Два мальчика 2006, 2005 годов рождения после выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице. Затем они обратились в школу, находящуюся возле места происшествия.