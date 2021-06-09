Бизнесмена Зотова из «списка Титова» поместили в СИЗО

Московские следователи задержали бывшего главу ПАО «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова
. Его поместили в СИЗО
до избрания меры пресечения. Об этом сообщил РБК его адвокат Роман Костенко. Зотов покинул Россию
в 2019 году незадолго до возбуждения в отношении него уголовного дела. Позже он вошёл в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова
— перечень подследственных предпринимателей, которым гарантировали неприкосновенность при возвращении на родину. Но сразу после прилёта из Риги
10 июня 2020 года Зотова задержали, 7 июля его отпустили.