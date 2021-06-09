Бизнесмена Зотова из «списка Титова» поместили в СИЗО

Как сообщили в ПАО «ТрансФин-М», их заявление касается хищения 1,122 млрд рублей, которые «осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, в том числе, ООО „ИнвестАктив“», бенефициаром которого являлся Зотов.

Дело против Зотова тянется с 2019 года и было возбуждено по заявлению представителей «Трансфин-М». Согласно имеющимся у следствия данным, лизинговая компания заключила с другой подконтрольной Зотову структурой соглашение, в результате которого были похищены принадлежавшие «Трансфин-М» вагоны. Представитель компании заявил, что своими действиями предприниматель нанёс ущерб в размере 2,8 млрд рублей, следствие остановилось на сумме в 395 миллионов рублей.