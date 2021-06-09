Перестрелка в Адлере: раскрыт мотив убийства приставов

Сегодня стало известно, что двое судебных приставов погибли в ходе перестрелки на улице Просвещения в Адлере.
«Приставы приехали для проведения исполнительных действий, но мужчина начал в них стрелять, в результате чего двое приставов погибли. В настоящее время стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции», - пояснил правоохранитель.
По уточненной информации, трое приставов приехали с судебным постановлением о сносе дома в Адлере, хозяин жилья открыл по ним огонь. Раненых нет, утверждает Telegram-канал 112.