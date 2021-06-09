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"Бандитский Сочи": подробности стрельбы в Адлере

Алиса Селезнёва
28 минут назад
В Сочи задержан мужчина, открывший стрельбу по судебным приставам. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Перестрелка в Адлере: раскрыт мотив убийства приставов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сегодня стало известно, что двое судебных приставов погибли в ходе перестрелки на улице Просвещения в Адлере.
«Приставы приехали для проведения исполнительных действий, но мужчина начал в них стрелять, в результате чего двое приставов погибли. В настоящее время стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции», - пояснил правоохранитель.
По уточненной информации, трое приставов приехали с судебным постановлением о сносе дома в Адлере, хозяин жилья открыл по ним огонь. Раненых нет, утверждает Telegram-канал 112.
По данным канала, владелец дома сам вышел к полиции без оружия и сдался.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Адлер,Сочи,
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