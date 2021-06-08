«Это российская гражданка, мы будем за этим следить и будем добиваться того, чтобы было безусловное соблюдение закона, а еще лучше, чтобы ее экстрадировали в Россию», - сказал он ТАСС.

По словам Фадеева, он всегда выступает за то, чтобы «российских граждан вытаскивать» не смотря на тяжесть совершенных ими преступлений.

Он отметил, что говорить о конкретных шагах можно будет после предъявления обвинений, «когда правовая ситуация будет более определенной».

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.

В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам. СМИ писали, что Сапеге в Минске также вменяют организацию массовых беспорядков. В Telegram появилось видео, на котором она говорит, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», где публикуется «личная информация» силовиков.