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СПЧ: Сапегу могут экстрадировать в Россию

Вероника Полынина
54 минуты назад
Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) намерен добиваться экстрадиции в Россию Софии Сапеги, задержанной вместе с сооснователем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
«Это российская гражданка, мы будем за этим следить и будем добиваться того, чтобы было безусловное соблюдение закона, а еще лучше, чтобы ее экстрадировали в Россию», - сказал он ТАСС.
По словам Фадеева, он всегда выступает за то, чтобы «российских граждан вытаскивать» не смотря на тяжесть совершенных ими преступлений.
Он отметил, что говорить о конкретных шагах можно будет после предъявления обвинений, «когда правовая ситуация будет более определенной».
23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.
В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.
В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам. СМИ писали, что Сапеге в Минске также вменяют организацию массовых беспорядков. В Telegram появилось видео, на котором она говорит, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», где публикуется «личная информация» силовиков.
26 мая Белоруссия уведомила Россию о продлении срока содержания Софии Сапеги под стражей на два месяца. Жалобы защиты на ее задержание были дважды отклонены. Обвинения россиянке до сих пор не предъявлены.
Происшествия,Видео,София Сапега,Роман Протасевич,Валерий Фадеев,Совет по правам человека,ИТАР-ТАСС,Россия,
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