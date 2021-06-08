Судьба двух из 298 человек, летевших на борту Boeing , который потерпел крушение на Украине в июле 2014 года, остаётся неизвестной. Их останки так и не были обнаружены. Об этом на слушаниях 8 июня в нидерландском судебном комплексе «Схипхол» сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

«В общей сложности были установлены личности 296 человек, чьи тела или части тел были обнаружены на месте крушения», — приводит ТАСС слова судьи.

При этом, указал Стейнхёйс, в отношении двух человек, которые предположительно находились на борту рейса MH17, но чьи останки не были обнаружены, было проведено расследование на основании найденных на месте крушения объектов, таких как удостоверения личности и мобильные телефоны.

Установлено, что эти люди находились на борту разбившегося лайнера, их мобильные устройства были подключены к вышкам передачи сигналов рядом с аэропортом «Схипхол» и содержали снимки, сделанные в аэропорту, добавил судья.

«Более того, посадочные талоны обоих людей находились в распоряжении аэропортовых служб, и оба были зарегистрированы как севшие на самолёт», —заявил Стейнхёйс.

По его словам, всё это говорит о том, что «они находились на борту».

Как сообщало ИА REGNUM, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Первая часть разбирательства дела по существу будет проходить до 9 июля в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом.