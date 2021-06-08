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Останки двух пассажиров после крушения рейса MH17 найти не удалось

ИА Regnumиещё 7
1 час назад
Судьба двух из 298 человек, летевших на борту Boeing, который потерпел крушение на Украине в июле 2014 года, остаётся неизвестной. Их останки так и не были обнаружены. Об этом на слушаниях 8 июня в нидерландском судебном комплексе «Схипхол» сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.
«В общей сложности были установлены личности 296 человек, чьи тела или части тел были обнаружены на месте крушения», — приводит ТАСС слова судьи.
При этом, указал Стейнхёйс, в отношении двух человек, которые предположительно находились на борту рейса MH17, но чьи останки не были обнаружены, было проведено расследование на основании найденных на месте крушения объектов, таких как удостоверения личности и мобильные телефоны.
Установлено, что эти люди находились на борту разбившегося лайнера, их мобильные устройства были подключены к вышкам передачи сигналов рядом с аэропортом «Схипхол» и содержали снимки, сделанные в аэропорту, добавил судья.
«Более того, посадочные талоны обоих людей находились в распоряжении аэропортовых служб, и оба были зарегистрированы как севшие на самолёт», —заявил Стейнхёйс.
По его словам, всё это говорит о том, что «они находились на борту».
Как сообщало ИА REGNUM, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Первая часть разбирательства дела по существу будет проходить до 9 июля в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом.
7 июня окружной суд Гааги получил девять новых исков родственников жертв крушения малайзийского Boieng рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Ранее уже поступило 290 исков.
Происшествия,Видео,Boeing,ИТАР-ТАСС,Украина,
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