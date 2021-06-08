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Неизвестные украли 16 велопарковок в центре Москвы

ТАСС
1 час назад
Велопарковки украли на Большой Садовой улице, Тверском бульваре, Садовой-Кудринской улице, у метро "Выставочная" и Патриарших прудов.
Неизвестные украли 16 велопарковок в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Шестнадцать велопарковок почти на 274 тыс. рублей украли неизвестные в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.
"Накануне вечером в полицию поступило заявление от представителя Центра организации дорожного движения о том, что на Большой Садовой улице, Тверском бульваре, Садовой-Кудринской улице, у метро "Выставочная" и Патриарших прудов неизвестные украли велопарковки. Всего учреждение не досчиталось 16 штук на сумму порядка 274 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.
Полиция начала доследственную проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.
В марте этого года ЦОДД уже писал заявление о пропаже велопарковок. Тогда они не досчитались 41 их элемента в районе Якиманка. В мае в полицию поступило аналогичное заявление о краже неизвестными трех велопарковок на Никитском бульваре. Ущерб составил 100 тыс. рублей.
Происшествия,Новости Москвы,МВД,ИТАР-ТАСС,
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