«Хоть не ходи в отпуск»: губернатора Бурятии оштрафовали за шашлыки

«Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовало за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» - заявил он и призвал жителей республики быть «аккуратными, беречь себя и окружающих».
В доказательство своих слов губернатор опубликовал в соцсети фотографию костра и мяса для шашлыков, а также постановление о назначении ему административного наказания. Из постановления следует, что Цыденову выписан штраф в 3000 рублей.
При этом фотодоказательство оплаты штрафа губернатор также прикрепил к своему посту в Instagram.
Ранее липецкого сенатора, экс-губернатора Липецкой области Олега Королева заподозрили в пьяном вождении. В Сети появилось видео, на котором Lexus члена Совета Федерации едет зигзагами по дороге, пересекая разделительную полосу, у автомобиля спущены колеса. В свою очередь Олег Королев объяснил странную езду проблемами со здоровьем и подчеркнул, что был трезвым и никаких протоколов сотрудники ГИБДД на него не составляли.