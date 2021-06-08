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«Хоть не ходи в отпуск»: губернатора Бурятии оштрафовали за шашлыки

Алиса Селезнёва
2 часа назад
МЧС оштрафовало главу Бурятии Алексея Цыденова за разведение костра на берегу реки и нарушение действующего в регионе противопожарного режима. Об этом губернатор сам написал в Instagram.
«Хоть не ходи в отпуск»: губернатора Бурятии оштрафовали за шашлыки
Фото: ТАССТАСС
«Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовало за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» - заявил он и призвал жителей республики быть «аккуратными, беречь себя и окружающих».
В доказательство своих слов губернатор опубликовал в соцсети фотографию костра и мяса для шашлыков, а также постановление о назначении ему административного наказания. Из постановления следует, что Цыденову выписан штраф в 3000 рублей.
При этом фотодоказательство оплаты штрафа губернатор также прикрепил к своему посту в Instagram.
Ранее липецкого сенатора, экс-губернатора Липецкой области Олега Королева заподозрили в пьяном вождении. В Сети появилось видео, на котором Lexus члена Совета Федерации едет зигзагами по дороге, пересекая разделительную полосу, у автомобиля спущены колеса. В свою очередь Олег Королев объяснил странную езду проблемами со здоровьем и подчеркнул, что был трезвым и никаких протоколов сотрудники ГИБДД на него не составляли.
Происшествия,Олег Королев,Алексей Цыденов,ГИБДД,МЧС,Совет Федерации,Республика Бурятия,
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