Сын дагестанского политика оправдан по делу об убийстве студентки

Присяжные оправдали сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова, который обвинялся в убийстве студентки МГИМО . Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда Москвы

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"Согласно вердикту присяжных (Муртузали) Меджидов оправдан и освобожден из-под стражи в зале суда", - сказали в суде.

В 2018 году 21-летняя Томирис Байсафа – дочь известного дизайнера из Казахстана Жанны Ахметовой – была найдена под окнами одного из зданий университета МГИМО. Девушку обнаружили живой — она была без сознания.

Очевидцы вызвали скорую помощь, и студентку госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Тем не менее, девушка скончалась в больнице.