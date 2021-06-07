Против Пивоварова возбудили второе дело

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали рейсовым самолетом в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения. Как сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. Первомайский районный суд Краснодара 2 июня по ходатайству следствия арестовал Пивоварова по подозрению в осуществлении им деятельности нежелательной организации до 31 июля. Ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.