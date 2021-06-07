Сына экс-премьера Дагестана оправдали по делу об убийстве

Коллегия присяжных в Никулинском суде Москвы вынесла оправдательный вердикт для сына бывшего председателя правительства Дагестана Муртузали Меджидова, которого обвиняли в убийстве студентки МГИМО в 2018 году. Об этом рассказал адвокат подсудимого Шамиль Яндарбаев , передаёт ТАСС.

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По его словам, мужчину отпустили из-под стражи в зале суда.

Только что в Никулинском суде коллегией присяжных заседателей был оправдан наш подзащитный Муртузали Меджидов в соотношении голосов 5 к 1. Его освободили в зале суда, — поделился защитник.

Другой адвокат Меджидова Магомед Эсендиров сообщил, что 8 июня в 10:00 состоится следующее заседание, на котором будут обсуждаться полдействия решения присяжных.

Накануне мать погибшей Жанна Ахметова говорила, что на присяжных может оказываться давление, передаёт «Дождь». Кроме того, в начале июня она писала в Instagram, что судья «крайне поддерживает сторону Меджидова», а её один раз даже удалили из зала суда. При этом она призналась, что могла эмоционально реагировать «на враньё оппонентов».

Погибшая училась в МГИМО. В 2018 году её нашли под окнами здания института. Тогда сообщалось, что она выпала из окна четвёртого этажа. Девушка с множественными переломами была доставлена в больницу, где через несколько недель скончалась. Тогда правоохранительные органы возбудили дело по статье о доведении до самоубийства.

Меджидова, который встречался с погибшей, задержали в Москве в июне 2020 года. Тогда же дело переквалифицировали по статье об убийстве.