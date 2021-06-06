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Новосибирец попытался поджечь машину при встрече с ДПС

News.ru
22 часа назад
Пьяный житель Новосибирской области попытался поджечь машину, за рулём которой была его нетрезвая знакомая. Он принял такое решение после аварии, на которую приехали сотрудники ДПС, передаёт «МК в Новосибирске».
Россиянин попытался поджечь машину при встрече с ДПС
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Женщина была за рулём без прав. Сотрудники полиции вызвали эвакуатор и составили на неё протокол, что не понравилось сидящему на пассажирском сидении мужчине. Он отказался покидать машину, а затем вылил бензин в салон и пригрозил поджечь его и причинить вред себе.
Сотрудники правоохранительных органов вызвали пожарных. Пока спасатели ехали, машина действительно загорелась из-за неосторожных действий мужчины.
Сотрудники МЧС потушили огонь за несколько секунд, после чего вытащили поджигателя из автомобиля. Он был агрессивен и представители ДПС надели на него наручники. После этого мужчину передали медикам. Которые отвезли его в областную больницу.
Ранее стало известно, что Минпромторг РФ прорабатывает совместно с ГИБДД изменения в ПДД, связанные с пьяной ездой. Ведомства хотят установить алкозамки на все автомобили человека, который хотя бы раз попадался за рулём в нетрезвом виде.
Кроме того, сотрудники Министерства внутренних дел подготовили проект приказа о скрытом надзоре, разрешающем работникам ГИБДД в соответствующей ситуации фиксировать ряд правонарушений, в числе которых разговор по телефону за рулём или опасное вождение.
Происшествия,Сотрудник ДПС,ГИБДД,Минпромторг,МЧС,МВД,Новосибирская Область,Новосибирск,
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