Россиянин попытался поджечь машину при встрече с ДПС

Женщина была за рулём без прав. Сотрудники полиции вызвали эвакуатор и составили на неё протокол, что не понравилось сидящему на пассажирском сидении мужчине. Он отказался покидать машину, а затем вылил бензин в салон и пригрозил поджечь его и причинить вред себе.