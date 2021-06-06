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В Чехии в ходе операции «Кличко» задержали банду украинцев

Ювелина Бернст
6 июня 2021
Полиция в Чехии провела спецоперацию под названием «Кличко», задержав группу украинцев, поставляющих в страну дешевую рабочую силу, передает портал Idnes со ссылкой на следователя Ондржея Старого.
Банду украинцев задержали в ходе операции "Кличко"
Фото: EPA-EFEEPA-EFE
Группа из четырех украинцев была задержана в Пардубице. Двое из них были родственниками. Возраст задержанных составляет от 34 до 43 лет.
По данным силовиков, в банду входили богатые украинцы из Закарпатской области, которые искали работу для соотечественников почти по всей Чехии. Нелегалы въезжали туда в основном по туристическим визам, и трудились за низкую плату, не имея разрешения на работу.
Часть денег, получаемых от незаконной деятельности организаторы преступной группировки вложили в недвижимость, часть обменяли на доллары.
В 2020 году на тот момент глава МВД Эстонии Март Хальме призвал остановить поток заробитчан в Европу. По его словам, украинцы готовы работать за мизерные деньги, в то время как эстонцы, которые не готовы работать за такую оплату, теряют работу.
Происшествия,В мире,МВД,Чешская Республика,
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