Банду украинцев задержали в ходе операции "Кличко"

По данным силовиков, в банду входили богатые украинцы из Закарпатской области, которые искали работу для соотечественников почти по всей Чехии. Нелегалы въезжали туда в основном по туристическим визам, и трудились за низкую плату, не имея разрешения на работу.
Часть денег, получаемых от незаконной деятельности организаторы преступной группировки вложили в недвижимость, часть обменяли на доллары.
В 2020 году на тот момент глава МВД Эстонии Март Хальме призвал остановить поток заробитчан в Европу. По его словам, украинцы готовы работать за мизерные деньги, в то время как эстонцы, которые не готовы работать за такую оплату, теряют работу.