Банду украинцев задержали в ходе операции "Кличко"

Группа из четырех украинцев была задержана в Пардубице. Двое из них были родственниками. Возраст задержанных составляет от 34 до 43 лет.

По данным силовиков, в банду входили богатые украинцы из Закарпатской области, которые искали работу для соотечественников почти по всей Чехии. Нелегалы въезжали туда в основном по туристическим визам, и трудились за низкую плату, не имея разрешения на работу.