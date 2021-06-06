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В Москве задержали девятнадцать участников уличного конфликта

Газета.Ruиещё 5
6 июня 2021
Девятнадцать участников конфликта на Дубнинской улице на севере Москвы задержаны, сотрудники полиции проводят проверку. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе столичного МВД.
В Москве задержали 19 участников уличного конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным пресс-службы, 5 июня около 19.10 на службу "02" от жителей дома на Дубнинской улице поступила информация о конфликте между гражданами. Прибывшая на место происшествия полиция выявила участников инцидента.
В территориальный ОМВД для разбирательства были доставлены 19 человек. При этом, по словам собеседника агентства, информации о пострадавших нет.
В Telegram-канале Baza уточнили, что две группы мужчин были с огнестрельным оружием и у них при себе оказались флаги с нацисткой символикой.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге были задержаны люди, участвовавшие в файер-вечеринке. На кадрах в ролике видно, что у петербургского заведения встретились не менее 30 человек.
Молодые люди вышли на проезжую часть, помешав движению машин. На место гуляний оперативно прибыли сотрудники МВД, задержавшие нарушителей общественного порядка. Во время задержания участники вечеринки попытались отбить своих знакомых у полицейских.
Всех, кто были причастен к конфликту, забрали в дежурную часть. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.
Происшествия,МВД,Москва,
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