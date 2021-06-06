В Москве задержали 19 участников уличного конфликта

Девятнадцать участников конфликта на Дубнинской улице на севере Москвы
задержаны, сотрудники полиции проводят проверку. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе столичного МВД.
По данным пресс-службы, 5 июня около 19.10 на службу "02" от жителей дома на Дубнинской улице поступила информация о конфликте между гражданами. Прибывшая на место происшествия полиция выявила участников инцидента.
В территориальный ОМВД для разбирательства были доставлены 19 человек. При этом, по словам собеседника агентства, информации о пострадавших нет.
В Telegram-канале Baza уточнили, что две группы мужчин были с огнестрельным оружием и у них при себе оказались флаги с нацисткой символикой.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге были задержаны люди, участвовавшие в файер-вечеринке. На кадрах в ролике видно, что у петербургского заведения встретились не менее 30 человек.
Молодые люди вышли на проезжую часть, помешав движению машин. На место гуляний оперативно прибыли сотрудники МВД
, задержавшие нарушителей общественного порядка. Во время задержания участники вечеринки попытались отбить своих знакомых у полицейских.
Всех, кто были причастен к конфликту, забрали в дежурную часть. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.