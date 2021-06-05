С ветерана ВОВ содрали 101 тысячу рублей за обновление ОС на планшете

Москве мастер сервисного центра обманул 97-летнего ветерана Великой Отечественной, пишет «Московский комсомолец».

Фото: Пресс-служба Samsung Пресс-служба Samsung

Ремонтники взяли 101 тысячу рублей за обновление системы на планшете за 27 тысяч рублей.

Ветеран рассказала, что она обратилась в сервисный центр из-за того, что у нее завис планшет. Мастера из центра прислали на дом. При этом с женщиной в квартире находился соцработник.

По данным издания, мастер «ждал усердно три часа, пока соцработник покинет квартиру клиентки», после чего озвучил сумму «ремонта». Пенсионерка поверила мошеннику и отдала деньги.

При этом по результатом проделанной работы и оплаты не было ни кассовых чеков, ни договора, ни акта приема-передачи, отметила племянница пострадавшей. На квитанциях о проделанной работе указано: «Неисправность ОС». Далее расшифровка – что нужно сделать, чтобы починить: «Сброс системы, настройка ОС, установка приложений, исправление ошибок».

Эксперт по ремонту электроники Александр Андреев рассказал, что такой набор работ обозначает, что планшет завис. Гаджет работает на системе Андроид. В данном случае нужно было сделать «сброс к заводским настройкам», что может сделать любой пользователь самостоятельно и что займет несколько минут. Иногда клиенты просят установить платные приложения, цена которых варьируется обычно от 200 до 1000 рублей за программу.

В сервисном центре клиентку заверили, что разберутся, и «взяли тайм-аут». Однако в интернете издание нашло ряд негативных отзывов о данном центре. Пользователи рассказывают о множестве подобных случаев.