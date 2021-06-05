В Ростове задержанный "Халк" избил троих полицейских в отделе

В интернете появилось видео, на котором громила избивает трех конвоиров в отделе полиции. Инцидент произошёл в Морозовске Ростовская область ). Ролик опубликовали в группе «Ростов Главный» в соцсети «Вконтакте».

На кадрах видно, что стражи порядка пытаются скрутить крупного мужчину. Однако сладить с разбушевавшимся подозреваемым им не удаётся. Полицейские поочередно оказываются на земле.

В соцсетях дебошира-здоровяка уже прозвали «берсерком», «халком» и «рэмбо».

Известно, что его зовут Руслан Мархиев. Ему 32 года. Мархиева задержали в Морозовске за жестокое избиение родственника. Подозреваемый сидел в изоляторе временного содержания. Когда его повели на допрос к следователю, он накинулся с кулаками на сопровождающих полицейских.

Против «берсерка» возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Полицейские в России нередко становятся жертвами рукоприкладства. На этой неделе в Химках избили 40-летнего майора полиции. Вместе с сослуживцами он находился в служебном автомобиле при исполнении обязанностей.