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В Ростове задержанный "Халк" избил троих полицейских в отделе

Майк Габриелян
25 минут назад
В интернете появилось видео, на котором громила избивает трех конвоиров в отделе полиции. Инцидент произошёл в Морозовске (Ростовская область). Ролик опубликовали в группе «Ростов Главный» в соцсети «Вконтакте».
На кадрах видно, что стражи порядка пытаются скрутить крупного мужчину. Однако сладить с разбушевавшимся подозреваемым им не удаётся. Полицейские поочередно оказываются на земле.
В соцсетях дебошира-здоровяка уже прозвали «берсерком», «халком» и «рэмбо».
Известно, что его зовут Руслан Мархиев. Ему 32 года. Мархиева задержали в Морозовске за жестокое избиение родственника. Подозреваемый сидел в изоляторе временного содержания. Когда его повели на допрос к следователю, он накинулся с кулаками на сопровождающих полицейских.
Против «берсерка» возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Применение насилия в отношении представителя власти».
Полицейские в России нередко становятся жертвами рукоприкладства. На этой неделе в Химках избили 40-летнего майора полиции. Вместе с сослуживцами он находился в служебном автомобиле при исполнении обязанностей.
Приехавший на джипе мужчина, уроженец Азербайджана, затеял конфликт, требуя от полицейских освободить «его место» на парковке. В итоге он нанес майору несколько ударов и был задержан. В больнице у пострадавшего обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб и ссадины. Против агрессора возбудили уголовное дело.
Происшествия,Видео,Ростовская Область,Морозовск,
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