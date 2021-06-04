Российскую военнослужащую осудили за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил военнослужащую Татьяну Кузьменко, признавшую вину в госизмене, к восьми годам колонии с отсрочкой в два года. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, уголовное дело в отношении осужденной было рассмотрено в особом порядке.

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"Назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом "совершенно секретно", - сказала пресс-секретарь суда Алена Катькало.

В суде уточнили, что в ходе прений сторон гособвинение просило для Кузьменко 12 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Российско-украинский тандем

В середине апреля 2020 года в Центре общественных связей ФСБ сообщили ТАСС, что российская контрразведка пресекла деятельность агентурной группы, которую создал и курировал начальник подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в Херсоне, полковник Олег Ахмедов. В состав группы входили военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих гостайну, и гражданин Украины, подозреваемый в шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы. По данным источника ТАСС, были задержаны российская военнослужащая Кузьменко и гражданин Украины Константин Ширинг. В отношении них возбудили уголовные дела о госизмене и шпионаже соответственно. Кузьменко поместили под домашний арест, Ширинга арестовали и этапировали в Москву.