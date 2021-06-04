Российскую военнослужащую осудили за госизмену

В середине апреля 2020 года в Центре общественных связей ФСБ
сообщили ТАСС, что российская контрразведка пресекла деятельность агентурной группы, которую создал и курировал начальник подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в Херсоне, полковник Олег Ахмедов. В состав группы входили военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих гостайну, и гражданин Украины, подозреваемый в шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы. По данным источника ТАСС, были задержаны российская военнослужащая Кузьменко и гражданин Украины Константин Ширинг. В отношении них возбудили уголовные дела о госизмене и шпионаже соответственно. Кузьменко поместили под домашний арест, Ширинга арестовали и этапировали в Москву.