«Шамсутдинов — это, так называемый, „первоход“. То есть, человек, впервые попавший в места лишения свободы. На данный момент, он находится на карантине, в отдельном помещении на территории колонии. Там его осматирвают врачи, с ним общаются соцрабники. Он сдает различные медицинские анализы, заполняет анкеты и проходит тесты», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.
«Там условия содержания, конечно, не такие мягкие, как на карантине, но вполне нормальные. Жить можно», — уточнил собеседник агентства.