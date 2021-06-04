Вертолет ВС Киргизии экстренно сел у места обострения конфликта с Таджикистаном

Как утверждают источники издания, на борту воздушного судна, которое следовало в Чон-Алайский район, находились 15 человек. Четверо из них получили травмы. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

29 апреля на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии в районе водораспределительного пункта «Головной» начались бои, которые переросли в погромы киргизского населения. Тогда стороны обвинили друг друга в провокации. Конфликт не удавалось решить несколько дней. Киргизия сообщала, что число пострадавших в конфликте с Таджикистаном возросло до 183, из которых 34 — погибшие. Таджикистан так и не предоставил официальной статистики по пострадавшим.