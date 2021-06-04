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Киргизский вертолет неудачно сел на спорной границе с Таджикистаном

Lenta.ru
1 час назад
Вертолет Вооруженных сил Киргизии совершил экстренную посадку вблизи места обострения конфликта с Таджикистаном на спорном участке границы. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».
Вертолет ВС Киргизии экстренно сел у места обострения конфликта с Таджикистаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что инцидент произошел в Ошской области страны. Изначально местные СМИ сообщили о крушении машины, однако в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии отвергли эту информацию и заявили, что речь идет о неудачном приземлении вертолета.
Как утверждают источники издания, на борту воздушного судна, которое следовало в Чон-Алайский район, находились 15 человек. Четверо из них получили травмы. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.
Утром 4 июня на границе Таджикистана и Киргизии вновь случилось обострение. Несколько десятков таджикских военных углубились в спорную территорию на более чем километр и начали устанавливать контейнер с неизвестным содержимым. На запросы Бишкека о происходящем Душанбе не отреагировал.
29 апреля на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии в районе водораспределительного пункта «Головной» начались бои, которые переросли в погромы киргизского населения. Тогда стороны обвинили друг друга в провокации. Конфликт не удавалось решить несколько дней. Киргизия сообщала, что число пострадавших в конфликте с Таджикистаном возросло до 183, из которых 34 — погибшие. Таджикистан так и не предоставил официальной статистики по пострадавшим.
Происшествия,ГКНБ КР,ИА Sputnik,Киргизия,Таджикистан,
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