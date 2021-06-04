Задержаны обокравшие сидевшего с Путиным на параде ветерана

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28 мая незнакомец от лица участкового позвонил ветерану и сообщил, что ему необходимо немедленно обратиться к нему, как только у него неизвестные начнут вымогать у него деньги.

На следующий же день Василию Пронину поступил звонок от некого Володи, который стал требовать от него деньги, угрожая ему. Пронин, как ему и велели, позвонил «участковому». Тот и выманил у него 400 тысяч рублей якобы для поимки афериста.