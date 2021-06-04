Задержаны обокравшие сидевшего с Путиным на параде ветерана

Мошенников, обманувших 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина
, задержали. Об этом сообщает
Telegram-канал «112».
28 мая незнакомец от лица участкового позвонил ветерану и сообщил, что ему необходимо немедленно обратиться к нему, как только у него неизвестные начнут вымогать у него деньги.
На следующий же день Василию Пронину поступил звонок от некого Володи, который стал требовать от него деньги, угрожая ему. Пронин, как ему и велели, позвонил «участковому». Тот и выманил у него 400 тысяч рублей якобы для поимки афериста.
Лишь позднее он осознал, что был обманут. В настоящее время мошенников везут в отдел.