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Задержаны обокравшие сидевшего с Путиным на параде ветерана

Лера Букина
11 минут назад
Мошенников, обманувших 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, задержали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Задержаны обокравшие сидевшего с Путиным на параде ветерана
Фото: ТАССТАСС
28 мая незнакомец от лица участкового позвонил ветерану и сообщил, что ему необходимо немедленно обратиться к нему, как только у него неизвестные начнут вымогать у него деньги.
На следующий же день Василию Пронину поступил звонок от некого Володи, который стал требовать от него деньги, угрожая ему. Пронин, как ему и велели, позвонил «участковому». Тот и выманил у него 400 тысяч рублей якобы для поимки афериста.
Лишь позднее он осознал, что был обманут. В настоящее время мошенников везут в отдел.
Происшествия,Василий Пронин,
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