Убийства двух женщин, за которые Попков получил третий срок, он совершил в 1995 году в Ангарске. Тело одной из жертв до сих пор не найдено, говорится в сообщении пресс-службы Ангарского городского суда. Несмотря на полное признание подсудимым своей вины, от последнего слова он отказался.