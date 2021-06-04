"Ангарский маньяк" совершал преступления с 1992 по 2010 год в Иркутской области. Его задержали в 2012 году во Владивостоке. Была доказана причастность Попкова, который уволился из органов внутренних дел
в 1998 году, к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин. Первый пожизненный срок он получил в январе 2015 года за 22 убийства. В декабре 2018 года суд приговорил его ко второму пожизненному заключению. Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, мотивом совершения преступлений для Попкова была гомицидомания, то есть патологическое влечение к совершению убийств. При этом он был признан вменяемым.