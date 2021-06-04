Родители упавшего с балкона насмерть ребёнка попали на видео

Годовалый ребёнок выпал из окна 14-го этажа и разбился насмерть.
Трагедия произошла в Москве
на улице Маршала Захарова. Видео с родителями малыша появилось на телеканале “Москва 24”.
23-летняя мать и 21-летний отец оставили мальчика спать на балконе. Судя по фото, которые появились в интернете, матрас был расположен напротив открытого окна. Возможно малыш проснулся и вылез в окно.
По словам дяди погибшего малыша, молодые родители ребёнка накануне ночью выпивали. Соседи сообщают, что мать и отец злоупотрелбяли алкоголем. Сейчас в квартире работают следователи.