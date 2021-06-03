Экс-судья по делу банды Цапков явилась с повинной в ФСБ

По его словам, решение о написании явки с повинной Мартынова приняла после того, как на нее начали оказывать давление представители концерна.

В декабре 2020 года бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова после санкции Высшей квалификационной коллеги судей России стала фигурантом уголовного дела о нанесении крупного материального ущерба бывшему предприятию "Маяк", которое, по данным СМИ, было признано банкротом, а также о хищении средств со счета матери главаря банды Цапков Надежды Цапок.

Сообщалось, что у ЗАО "Маяк" имелись права требования к фирме Надежды Цапок "Артекс-агро", а Мартынова могла быть причастна к фальсификации документов, которые позволили передать эти права требования третьим лицам, которыми они воспользовались и завладели фирмой, оставив ЗАО "Маяк" без возможности их реализации. Мартынова также подозревается в хищении урожая ЗАО "Маяк". Кроме того, по словам адвоката "Маяка", она может быть причастна к хищению 92 млн рублей со счета Надежды Цапок, матери покойного лидера ОПГ.