Экс-судья по делу банды Цапков явилась с повинной в ФСБ

В явке говорится о передаче взятки от представителей крупного аграрного концерна судьям, чтобы те приняли нужное решение об отчуждении земель. Ранее "Коммерсантъ"
сообщил, что бывшая судья Мартынова написала явку с повинной в силовые структуры, где рассказала о том, что она выступала посредником при даче взятки от представителей крупного российского концерна судьям Кущевского районного суда. По данным "Коммерсанта", сутью взятки было решение об отчуждении земли у Надежды Цапок
, матери главы ОПГ Сергея Цапка.