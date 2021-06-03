В Петербурге начались обыски в компаниях по аренде самокатов

В крупных сервисах аренды самокатов «Whoosh», «Molnia», «Bolt», «Scoobee», «Red Wheels» ведутся обыски после случаев с наездами клиентов на маленьких детей. Об этом говорится в сообщении СК РФ

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Как утверждается, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина петербургскими следователями выясняются обстоятельства травмирования детей в связи с наездом на них электросамокатов.

1 июня 4-летний мальчик был сбит мужчиной на участке аллеи Парка Культуры и отдыха Колпино. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Личность мужчины, сбившего ребенка, установили. В четверг ему предъявят обвинение.

Также 2 июня пострадала от подобного действия 5-летняя девочка в Невском районе. Неизвестный скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители ищут этого мужчину.

Как отмечается, по данным фактам возбудили уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Их передали для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел.