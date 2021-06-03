Боксера Аветисяна обвинили в нападении на девушку

27-летняя жительница Москвы обвинила боксера Арутюна Аветисяна в том, что он ее избил. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

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Согласно предварительным данным, вечером 1 июня девушка обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила, что Аветисян начал ей угрожать. По словам девушки, спортсмен нанес ей телесные повреждения. Утверждается, что инцидент произошёл на Шелепихинском шоссе.

Также она сообщает, что они знали друг друга раньше. По словам москвички, в тот день они случайно встретились с боксером в магазине. Как утверждается, спортсмен накинулся на знакомую после того, как услышал оскорбление в свой адрес. Девушка заявляет, что он стал ее душить, угрожал ножом, а также несколько раз ударил по лицу.

Арутюн Аветисян выступает в полутяжелом весе. Он одержал 13 побед и ни разу не проиграл.

В Смоленске мужчина избил до полусмерти незнакомую девушку, проходившую мимо него поздно вечером. Это произошло на улице Нормандия-Неман. Видео с избиением стало распространяться в соцсетях накануне вечером.

Также известен случай, как жительница столицы стала жертвой грабителя на трамвайной остановке в центре Москвы.