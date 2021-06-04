Водяная «бомбочка» сломала позвоночник ребенку в Барнауле

Происшествие случилось возле многоэтажного дома по улице Взлётной, инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах видно, как канистра чётко попадает в голову идущему по дороге мальчику. Тот падает на асфальт, пытается встать, не понимая, что произошло, но снова падает, и так не один раз.
Вскоре к мальчику выбежали те самые подростки, один из них попытался подойти к мальчику, но тот всё же сумел встать и убежать. В результате происшествия у пострадавшего школьника диагностировали перелом позвоночника. Мальчика госпитализировали. Краевой Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.
Как сообщалось ранее, плита недостроенного частного дома обрушилась на троих детей в селе Копанище Воронежской области. Их тела нашли под завалами.