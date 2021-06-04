В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Дети сломали позвоночник мальчику, сбросив на него канистру с водой

News.ruиещё 2
15 минут назад
Компания детей сломала позвоночник 11-летнему мальчику, сбросив на него с балкона пятилитровую канистру с водой в Барнауле. Водяную «бомбочку» подростки скинули с 15 этажа, сообщает РЕН ТВ.
Водяная «бомбочка» сломала позвоночник ребенку в Барнауле
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Происшествие случилось возле многоэтажного дома по улице Взлётной, инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах видно, как канистра чётко попадает в голову идущему по дороге мальчику. Тот падает на асфальт, пытается встать, не понимая, что произошло, но снова падает, и так не один раз.
Вскоре к мальчику выбежали те самые подростки, один из них попытался подойти к мальчику, но тот всё же сумел встать и убежать. В результате происшествия у пострадавшего школьника диагностировали перелом позвоночника. Мальчика госпитализировали. Краевой Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.
Как сообщалось ранее, плита недостроенного частного дома обрушилась на троих детей в селе Копанище Воронежской области. Их тела нашли под завалами.
Происшествия,СКР,РЕН ТВ,Барнаул,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители