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Документы траулера "Амур" изъяли в Японии для гарантии залога

ТАСС
1 час назад
Изъятие документов с российского траулера "Амур", которое находится в порту Момбэцу (префектура Хоккайдо), произведено для гарантии внесения залога в связи с иском о компенсации ущерба. Об этом ТАСС в четверг сообщили в генеральном консульстве РФ в Саппоро.
Документы траулера "Амур" изъяли в Японии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Японская сторона подала в отношении судовладельца "Амура" иск о компенсации ущерба в суд в городе Асахикава. Документы с судна "Амур" были изъяты, чтобы гарантировать залог. Когда именно будет суд по этому делу, на данный момент не ясно", - сказали в дипломатическом представительстве.
Как пояснили в генконсульстве РФ, иск о компенсации не имеет отношения к установлению обстоятельств гибели рыбаков шхуны "Хокко-мару 8" при его столкновении с траулером. Этим разбирательством занимается японская прокуратура.
Инцидент произошел 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти рыбаков, находившихся на борту японской рыболовной шхуны "Хокко-мару 8", погибли. Двое выживших были доставлены на берег, угрозы их жизни нет. Траулер "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.
Российское судно будет оставаться в Момбэцу до окончания разбирательства. Японская прокуратура может принять решение по инциденту на этой неделе.
Происшествия,В мире,ИТАР-ТАСС,Россия,Саппоро,Япония,
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