Документы траулера "Амур" изъяли в Японии

Как пояснили в генконсульстве РФ, иск о компенсации не имеет отношения к установлению обстоятельств гибели рыбаков шхуны "Хокко-мару 8" при его столкновении с траулером. Этим разбирательством занимается японская прокуратура.
Инцидент произошел 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти рыбаков, находившихся на борту японской рыболовной шхуны "Хокко-мару 8", погибли. Двое выживших были доставлены на берег, угрозы их жизни нет. Траулер "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.