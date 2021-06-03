Школьница умерла в детском лагере в Волгограде

Шестнадцатилетняя девочка внезапно умерла в детском лагере «Орлёнок» в Волгограде . По предварительным данным, причиной могло стать резко развившееся патологическое состояние, сообщает ТАСС.

Известно, что школьница вечером вместе с соседками находилась в комнате. Внезапно она потеряла сознание и больше не очнулась. На место оперативно прибыл штатный медработник лагеря, приехала скорая помощь. В течение 25 минут медики пытались вернуть ребёнка к жизни, но всё закончилось трагически.

Следы насильственной смерти, признаки алкоголя или наркотиков у девочки отсутствуют. Точную причину смерти установит экспертиза. Прямых противопоказаний для пребывания школьницы в лагере не было.

По факту происшествия всеми профильными службами организована проверка, также начала проверку прокуратура области. По сообщению ведомства, на место выехал прокурор Красноармейского района города. По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.