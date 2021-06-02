Суд арестовал экс-главу "Открытой России" Пивоварова

Первомайский районный суд Краснодара в среду удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего директора признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова по подозрению в осуществлении им деятельности нежелательной организации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд находит ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению. Избрать в отношении Пивоварова меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля 2021 года", - заявил судья.
Пивоваров был задержан в понедельник в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали рейсовым самолетом из Санкт-Петербурга в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.
Как сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. Ранее Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.
На прошлой неделе "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.