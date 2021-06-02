В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Российская модель обвинила американского миллиардера в насилии

Алиса Селезнёва
56 минут назад
Российская модель Гузель Ганиева подала в суд иск против бывшего руководителя компании Apollo Global Management Inc и миллиардера Леона Блэка, обвинив его в сексуальном насилии. Об этом пишет Financial Times.
Модель из России обвинила миллиардера Блэка в насилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Девушка утверждает, что в 2008 году, когда ей было 20 лет, Блэк «выбрал ее из толпы» на мероприятии в честь Международного женского дня, проходившем в Нью-Йорке, и пригласил на ужин.
Вскоре после этого, по словам модели, Леон Блэк привел ее в квартиру, где не было ничего, кроме матраса, и изнасиловал. Гузель Ганиева утверждает, что миллиардер намеренно причинял ей боль и получал от этого удовольствие.
После того, как она решила разорвать отношения, он попытался помириться и предложил помочь поступить в Гарвард.
Сам Блэк уже назвал слава об изнасиловании ложью, подчеркнув, что вынужден был платить Ганиевой, так как «опасался угроз обнародовать информацию» об их отношениях и пытался «уберечь семью от публичного унижения». А представители финансиста уверяют, что Блэк и Ганиева встречались в течение шести лет «по обоюдному согласию».
Ранее модель Кэтрин Майорга обвинила в сексуальном насилии футболиста Криштиану Роналду. Она утверждает, что спортсмен изнасиловал ее в июне 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса. Девушка потребовала компенсацию в 56 миллионов фунтов стерлингов.
Происшествия,Леон Блэк,Криштиану Роналду,Гарвардский университет,Financial Times,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители