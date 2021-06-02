Модель из России обвинила миллиардера Блэка в насилии

Российская модель Гузель Ганиева подала в суд иск против бывшего руководителя компании Apollo Global Management Inc и миллиардера Леона Блэка , обвинив его в сексуальном насилии. Об этом пишет Financial Times.

Девушка утверждает, что в 2008 году, когда ей было 20 лет, Блэк «выбрал ее из толпы» на мероприятии в честь Международного женского дня, проходившем в Нью-Йорке, и пригласил на ужин.

Вскоре после этого, по словам модели, Леон Блэк привел ее в квартиру, где не было ничего, кроме матраса, и изнасиловал. Гузель Ганиева утверждает, что миллиардер намеренно причинял ей боль и получал от этого удовольствие.

После того, как она решила разорвать отношения, он попытался помириться и предложил помочь поступить в Гарвард

Сам Блэк уже назвал слава об изнасиловании ложью, подчеркнув, что вынужден был платить Ганиевой, так как «опасался угроз обнародовать информацию» об их отношениях и пытался «уберечь семью от публичного унижения». А представители финансиста уверяют, что Блэк и Ганиева встречались в течение шести лет «по обоюдному согласию».