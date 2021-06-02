Следственный комитет заинтересовался видео, на котором запечатлен в воздухе вертолет с примотанным к нему скотчем человеком. Экстремальный ролик снял блогер Михаил Литвин

На кадрах видно, как сначала мужчину прикрепляют к днищу летательного аппарата, а затем он взлетает в небо. Автор ролика при этом, смеясь, подбадривает героя.

«Братка, терпеть и работать, терпеть и работать!» – обращается он к мужчине.

Как установили правоохранители, с 15 по 20 мая Литвин договорился о проведении съемок с бизнесменом – владельцем вертолета Robinson R44 в Подмосковье. Участник рискованного полета «за бортом» получил за него денежное вознаграждение.