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СК проверяет видео полета вертолета с приклеенным скотчем мужчиной

Алевтина Жаркова
25 минут назад
Следственный комитет заинтересовался видео, на котором запечатлен в воздухе вертолет с примотанным к нему скотчем человеком. Экстремальный ролик снял блогер Михаил Литвин.
На кадрах видно, как сначала мужчину прикрепляют к днищу летательного аппарата, а затем он взлетает в небо. Автор ролика при этом, смеясь, подбадривает героя.
«Братка, терпеть и работать, терпеть и работать!» – обращается он к мужчине.
Как установили правоохранители, с 15 по 20 мая Литвин договорился о проведении съемок с бизнесменом – владельцем вертолета Robinson R44 в Подмосковье. Участник рискованного полета «за бортом» получил за него денежное вознаграждение.
Сейчас вертолет изъяли у предпринимателя, управлявший им пилот отстранен от полетов.
Происшествия,Видео,Михаил Литвин,СКР,
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